На Эльбрусе женщина накануне родила ребенка. О том, что нужна срочная помощь, сообщили сотрудникам регионального поисково-спасательного отряда.
Выяснилось, что роженица находится на высоте 3800 метров – на станции канатной дороги “Гара-Баши”. Сюда она поднялась, чтобы осмотреть окрестности. Когда спасатели прибыли, мальчик уже появился на свет.
Женщину и новорожденного спустили на нижнюю станцию горнолыжного курорта – “Поляну Азау” – и передали врачам скорой помощи. Сейчас мать с ребенком находятся в родильном отделении Баксанской центральной районной больницы.
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