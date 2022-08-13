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На Эльбрусе женщина накануне родила ребенка

На Эльбрусе женщина накануне родила ребенка

13.08.2022 | 01:59
На Эльбрусе женщина накануне родила ребенка. О том, что нужна срочная помощь, сообщили сотрудникам регионального поисково-спасательного отряда. Выяснилось, что роженица находится на высоте 3800 метров – на станции канатной дороги “Гара-Баши”. Сюда она поднялась, чтобы осмотреть окрестности. Когда спасатели прибыли, мальчик уже появился на свет. Женщину и новорожденного спустили на нижнюю станцию горнолыжного курорта – “Поляну Азау” – и передали врачам скорой помощи. Сейчас мать с ребенком находятся в родильном отделении Баксанской центральной районной больницы. https://t.me/vestikbr
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