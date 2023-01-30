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На Эльбрусе завершился заключительный этап Кубка России по ски-альпинизму

На Эльбрусе завершился заключительный этап Кубка России по ски-альпинизму

30.01.2023 | 22:23
В Кабардино-Балкарии провели заключительный этап Кубка России. Предыдущие два состоялись в Кемеровской и Челябинской областях. На обеих площадках высота гор не превышала полутора тысяч метров. Финальную часть решили организовать в более сложных природных условиях. Состязались в двух дисциплинах – вертикальная и индивидуальная гонка. В первой спортсмены поднимались на 650 метров. Во второй в задачу входило преодолеть несколько подъемов и спусков. Среди тех, кто шел за победой, - представители национальной сборной и команд регионов. Результат гонок судьи определяли по общему времени прохождения дистанций и по сумме штрафов. В итоге победителем в обеих дисциплинах среди мужчин стал Никита Фролов из Камчатского края. Он же установил рекордное время за всю историю соревнований в вертикальной гонке – 23 минуты 11 секунд. Первые места среди женщин завоевали: в индивидуальной гонке Анна Малышева с Камчатки, в вертикальной – Ирина Умницына из Санкт-Петербурга. Ски-альпинизм включен в официальную программу Олимпийских игр 2026 года. Индивидуальная гонка и спринт. Борьба за медали развернется в этих дисциплинах. И возможно, кто-то из спортсменов, сегодня поднявшихся на пьедестал почета в Приэльбрусье, станет лучшим на первой в истории ски-альпинизма Олимпиаде.   https://t.me/vestikbr
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