На Эльбрусе завершился высокий сезон

10.01.2024 | 09:39
Курорт перешел на обычный режим работы. Ски-пассы можно приобрести по сниженным ценам. Абонементы будут действовать до окончания горнолыжного сезона. Активация возможна в любой день катания. Отметим, что автобусы, перевозящие туристов до поляны Азау, вернулись к прежнему графику – с восьми до 19-ти часов. Резиденция Деда Мороза, а также декорации, построенные к новогоднему празднику, будут доступны до конца января. Возле них отдыхающие могут сделать запоминающиеся фотографии.   https://t.me/vestikbr
