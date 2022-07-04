На Эльбрусе завершился горнолыжный сезон

Он продлился с 4 декабря по 3 июля и закончился позже остальных в России. Всё благодаря ледникам и самой высокогорной зоне катания в стране.
По данным Кавказ.РФ, туристический поток по сравнению с прошлым годом вырос на 28% – с декабря по июль курорт посетило более 356 тысяч человек.
Кроме того, сейчас на Эльбрусе продолжают тренироваться спортсмены сборных команд России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду.
С сегодняшнего дня курорт перешел на летний сезон. Горнолыжные трассы уже закрыты, но канатные дороги до рекордной высоты 3847 метров работают в штатном режиме. В кассах доступны только туристические билеты, включающие один подъем и один спуск.
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