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На Эльбрусе завершился горнолыжный сезон

На Эльбрусе завершился горнолыжный сезон

04.07.2022 | 22:41
Он продлился с 4 декабря по 3 июля и закончился позже остальных в России. Всё благодаря ледникам и самой высокогорной зоне катания в стране. По данным Кавказ.РФ, туристический поток по сравнению с прошлым годом вырос на 28% – с декабря по июль курорт посетило более 356 тысяч человек. Кроме того, сейчас на Эльбрусе продолжают тренироваться спортсмены сборных команд России по фристайлу, горным лыжам и сноуборду. С сегодняшнего дня курорт перешел на летний сезон. Горнолыжные трассы уже закрыты, но канатные дороги до рекордной высоты 3847 метров работают в штатном режиме. В кассах доступны только туристические билеты, включающие один подъем и один спуск.   https://t.me/vestikbr
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