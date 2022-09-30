На Эльбрусе заменили пластиковые пропуски на QR-коды

QR-коды вместо пластиковых карт… На курорте “Эльбрус” для удобства туристов упростили систему подъема на канатках.
Изменения коснуться только тех, кто приобретает прогулочный билет – то есть на один подъем и спуск вплоть до станции Гара-Баши. Раньше для этого выдавали одноразовую карточку. Сейчас достаточно показать чек с QR-кодом, который и нужно будет сканировать при проходе через турникет.
При оформлении билета на сайте, код придет на электронный адрес. Для лыжников и сноубордистов оставили многоразовые смарт-карты. Они не размокают при катании, их можно пополнять неограниченное число раз и тем самым использовать в течение всего сезона.
https://t.me/vestikbr