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На Эльбрусе заменили пластиковые пропуски на QR-коды

На Эльбрусе заменили пластиковые пропуски на QR-коды

30.09.2022 | 16:39
QR-коды вместо пластиковых карт… На курорте “Эльбрус” для удобства туристов упростили систему подъема на канатках. Изменения коснуться только тех, кто приобретает прогулочный билет – то есть на один подъем и спуск вплоть до станции Гара-Баши. Раньше для этого выдавали одноразовую карточку. Сейчас достаточно показать чек с QR-кодом, который и нужно будет сканировать при проходе через турникет. При оформлении билета на сайте, код придет на электронный адрес. Для лыжников и сноубордистов оставили многоразовые смарт-карты. Они не размокают при катании, их можно пополнять неограниченное число раз и тем самым использовать в течение всего сезона.   https://t.me/vestikbr
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