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На Эльбрусе установят новейшую систему поиска пропавших туристов

На Эльбрусе установят новейшую систему поиска пропавших туристов

31.05.2022 | 16:26
На Эльбрусе этим летом планируют запустить систему мониторинга обстановки, которая позволит быстро найти пострадавших при ЧС и помочь им. Об этом сообщили в компании “Кавказ.РФ” Система включает оборудование для создания беспроводной сети, программный комплекс, автономную поисковую систему для спасателей курорта, а также портативные кнопки SOS. Это переносные устройства, которые можно будет купить или взять в аренду. Если случилось непредвиденное, фрирайдер или альпинист активирует датчик, и он начинает передавать сигналы с точными координатами. При этом аппарат способен работать двое суток без подзарядки. Ожидается, что система мониторинга заработает до конца июня – сначала на южном склоне, и затем все лето ее будут тестировать. В будущем доступ получат не только спасатели курорта, но и сотрудники МЧС.
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