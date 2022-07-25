На Эльбрусе установят флаги государственных и общественных организаций России

Символы истории и современности поднимут на высоту 5 тысяч метров. В Приэльбрусье прошла церемония передачи флагов и знамен нескольких государственных и общественных организаций группе альпинистов для водружения на вершину двуглавого исполина.
В числе участников митинга – представители “Союза ветеранов Группы войск в Германии” и подведомственного Минобороны России акционерного общества “Военторг”.
Знамя общественной организации, а также флаги “Военторга” и “Армии России”, копии знамен 115-й кавдивизии и Урванского полка в ее составе вручили знаменитому горовосходителю Абдулхалиму Ольмезову. Он и его брат Абдулкерим отправятся к вершине Эльбруса. Сейчас ждут благоприятных погодных условий для восхождения.
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