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На Эльбрусе установят флаги государственных и общественных организаций России

На Эльбрусе установят флаги государственных и общественных организаций России

25.07.2022 | 21:55
Символы истории и современности поднимут на высоту 5 тысяч метров. В Приэльбрусье прошла церемония передачи флагов и знамен нескольких государственных и общественных организаций группе альпинистов для водружения на вершину двуглавого исполина. В числе участников митинга – представители “Союза ветеранов Группы войск в Германии” и подведомственного Минобороны России акционерного общества “Военторг”. Знамя общественной организации, а также флаги “Военторга” и “Армии России”, копии знамен 115-й кавдивизии и Урванского полка в ее составе вручили знаменитому горовосходителю Абдулхалиму Ольмезову. Он и его брат Абдулкерим отправятся к вершине Эльбруса. Сейчас ждут благоприятных погодных условий для восхождения. https://t.me/vestikbr
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