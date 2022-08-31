На Эльбрусе успешно завершился тест системы для поиска пострадавших

На Эльбрусе успешно завершилось тестирование системы оповещения и мониторинга за чрезвычайными происшествиями Resero, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ. Испытания показали, что установленное оборудование и использование персональных маяков позволяет сократить время поиска и спасения пострадавших на горе за счет устойчивого покрытия сети на южном склоне и седловине горы, где проходит основной альпинистский маршрут восхождения на вершины. Теперь программно-аппаратным комплексом поисковой системы Resero оснащены спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС и курорта "Эльбрус", а альпинистам, фрирайдерам и гостям курорта доступны портативные "кнопки SOS" — переносные устройства-маяки, которые позволят системе фиксировать трек восходителя или катающегося, доступный только спасателям. В случае чрезвычайной ситуации выдергиванием чеки с маячка Resero.tech можно подать сигнал "SOS", который в режиме реального времени поступит на пульт оперативного дежурного МЧС. Для работы системы не требуется сотовая сеть или активная связь со смартфоном, а сигнал при активации чеки сможет пройти даже из ледниковой трещины. Также в случае необходимости прибор поможет обнаружить пропавшего, даже если режим SOS не был активирован, а специальная автономная поисковая система поможет спасателям найти пострадавшего с вертолета, даже если он покинул зону покрытия сети. Батарея маячка в условиях высокогорья сможет держать заряд до 70 часов. "Тестовый период длился в течение всего летнего сезона, за это время мы убедились в работоспособности системы и теперь готовы ее предлагать использовать гостям курорта. Это важная услуга, потому что буквально позволит спасать жизни. Главное преимущество Resero в том, что помогает сократить время поиска, а мы знаем, что в условиях высокогорья вероятность счастливого исхода напрямую зависит от времени, затраченного на обнаружение пострадавшего", — отметил генеральный директор Кавказ.РФ Хасан Тимижев. Аренда маячка теперь доступна в прокатах курорта, она обойдется в тысячу рублей за день использования. Также его можно приобрести для регулярного использования. Портативные передатчики пригодятся не только восходителям, но и туристам, отправляющимся на трекинг, в ски-тур, или фрирайдерам, катающимся вне трасс вблизи курорта "Эльбрус".