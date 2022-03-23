На Эльбрусе третьи сутки продолжаются поиски сноубордиста из Москвы

На Эльбрусе уже третьи сутки ищут сноубордиста. Операцию возобновили сегодня в восемь утра. Задействовали больше 30 сотрудников высокогорного спасательного отряда и четыре единицы техники. Подробностями сообщил руководитель пресс-службы республиканского управления МЧС Кантемир Беров: «На Эльбрусе продолжаются работы по поиску сноубордиста из Москвы 1961 года рождения. Он поднялся в районе скал Пастухова на ратраке, и до настоящего времени не вернулся вниз в гостиницу. Двое суток спасатели обследовали склон горы от высоты 4700 метров вниз, но к сожалению поиски результатов не дали. Сегодня проводится обследование ущелья Гара-Баши и Терскол. Также будет осуществлено обследование ледников Азау, Терскол и Гара-Баши».