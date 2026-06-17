Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
На Эльбрусе развернули флаги Минтранса России и Росавтодора

На Эльбрусе развернули флаги Минтранса России и Росавтодора

17.06.2026 | 13:35
На высоте 5642 метра — там, где начинается Эльбрус и заканчиваются дороги — отметили век дорожной отрасли Кабардино-Балкарии. Символическое восхождение совершил заместитель директора ГКУ КБР «Безопасная Республика» Ислам Метов. На вершине Европы он развернул флаги Минтранса России и Росавтодора — в честь 100-летия отрасли. Эльбрус стал не только горной вершиной, но и метафорой пути: за столетие дорожники республики прошли от грунтовых троп до современных трасс, связавших регион с ключевыми транспортными артериями страны.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных