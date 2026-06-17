На Эльбрусе развернули флаги Минтранса России и Росавтодора

На высоте 5642 метра — там, где начинается Эльбрус и заканчиваются дороги — отметили век дорожной отрасли Кабардино-Балкарии. Символическое восхождение совершил заместитель директора ГКУ КБР «Безопасная Республика» Ислам Метов. На вершине Европы он развернул флаги Минтранса России и Росавтодора — в честь 100-летия отрасли.
Эльбрус стал не только горной вершиной, но и метафорой пути: за столетие дорожники республики прошли от грунтовых троп до современных трасс, связавших регион с ключевыми транспортными артериями страны.
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