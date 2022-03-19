На Эльбрусе прошли соревнования по фрирайду Elbrus Alpindustria Freeride Week

На Эльбрусе прошли соревнования по внетрассовому катанию Elbrus Alpindustria Freeride Week, входящие в систему Freeride World Qualifier, сообщает пресс-служба Кавказ.РФ. В них приняли участие более 80 фрирайдеров. Этапы сложности 2* и 3* являются частью квалификационной системы чемпионата мира по внетрассовому катанию Freeride World Tour. «В этом году российские спортсмены имели возможность набрать рейтинговые очки для участия в финальных соревнованиях, — отметил директор соревнований, представитель Кавказ.РФ Алексей Митрофанов. — Одновременно с Elbrus Alpindustria Freeride Week проходили турниры разного уровня, которые давали больше очков за участие и призовые места. Если бы российские фрирайдеры выбрали их, они могли бы побороться за место в финале чемпионата мира. Но они предпочли поехать на Эльбрус. Однако многие российские спортсмены достаточно сильны, чтобы принять участие в чемпионате мира». Участок, который спортсмены оценили, как сложный, был на высоте 3000 метров, между станциями Кругозор и Азау. Погодные условия были не самые простые: температура воздуха ниже -20 градусов, сильный ветер и малоснежно, что повышало риск наткнуться на камни. В задачу участников входило заранее при осмотре снизу издалека наметить линию спуска на естественном склоне и затем проехать ее максимально эффектно и безопасно. Судьи оценивали сложность и техничность линии, прыжов, трюки и стиль, плавность и безостановочность проезда, технику и контроль. «Соревновательный участок на «двух звездах» был идеальным, а на «трех» — не просто сложным, а очень! — поделился победитель обоих этапов по сноубордингу Алексей Соболев. — В этом году из-за сильного ветра обнажились скальники, и было много камней, которые сбивали скорость, траекторию, всю программу. Многие падали. Я совершенно не знал рельефа и маршрута, ехал на этом склоне впервые в жизни, поэтому показал программу слабее, чем планировал. Тем больше вызов вернуться и сделать все идеально». В этапе 2* в горных лыжах победили Салим Нахушев и Анастасия Ануфрикова, в сноуборде — Алексей Соболев и Надежда Круглова. В этапе 3* золотые медали в лыжах получили Сергей Булеев и Анастасия Ануфрикова, в сноуборде — вновь Алексей Соболев и Татьяна Шевченко.