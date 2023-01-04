На Эльбрусе прошел костюмированный спуск лыжников и сноубордистов

Феи, Йети, Кинг-Конг и арабский шейх... На Эльбрусе на станции “Гара-баши” прошел костюмированный спуск. Больше 20 человек из разных уголков страны участвовали в карнавале на лыжах и сноубордах.
Участники на скорость не соревновались. Главное условие – безопасность. Ну и куда без хорошего настроения?! Николай Екимов из Волгограда уже больше 60 лет катается на горных лыжах, и каждый Новый год встречает на Эльбрусе. Карнавал тоже пропускать не стал. Нарядился вождем индейцев.
На старте – никакой конкуренции, только слова похвалы и взаимной поддержки. И вот уже объявляют начало. Самая высокогорная трасса Европы заиграла разными красками. Отдыхающие не скрывают удивления, а участники наслаждаются происходящим и дарят всем улыбки.
Чей костюм станет лучшим, решит народное голосование на странице курорта во “ВКонтакте”. Результаты объявят пятого января.
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