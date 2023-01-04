home
Главная
>
Новости
>
На Эльбрусе прошел костюмированный спуск лыжников и сноубордистов

На Эльбрусе прошел костюмированный спуск лыжников и сноубордистов

04.01.2023 | 16:07
Феи, Йети, Кинг-Конг и арабский шейх... На Эльбрусе на станции “Гара-баши” прошел костюмированный спуск. Больше 20 человек из разных уголков страны участвовали в карнавале на лыжах и сноубордах. Участники на скорость не соревновались. Главное условие – безопасность. Ну и куда без хорошего настроения?! Николай Екимов из Волгограда уже больше 60 лет катается на горных лыжах, и каждый Новый год встречает на Эльбрусе. Карнавал тоже пропускать не стал. Нарядился вождем индейцев. На старте – никакой конкуренции, только слова похвалы и взаимной поддержки. И вот уже объявляют начало. Самая высокогорная трасса Европы заиграла разными красками. Отдыхающие не скрывают удивления, а участники наслаждаются происходящим и дарят всем улыбки. Чей костюм станет лучшим, решит народное голосование на странице курорта во “ВКонтакте”. Результаты объявят пятого января.   https://t.me/vestikbr  
© 2023 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2023. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2023 Политика в отношении персональных данных