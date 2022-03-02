home
Главная
>
Новости
>
На Эльбрусе пройдут соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах

На Эльбрусе пройдут соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах

02.03.2022 | 10:57
«Главным спортивным событием сезона на Эльбрусе станут соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах мировой серии Freeride World Qualifier. Заезды пройдут с 16 по 20 марта. Они позволяют набрать очки для участия в Чемпионате мира по внетрассовому катанию Freeride World Tour», - сообщили в пресс-службе компании Кавказ.РФ, генерального спонсора соревнований. Заезды на Эльбрусе завершают серию в России, два предыдущих этапа проходили в горах Красной Поляны. На склонах самой высокой горы Европы будут проведены соревнования двух уровней сложности — 2* и 3*. Они являются частью квалификационной системы, за участие в каждом этапе участник получает определенное количество баллов: чем выше сложность, тем больше очков получит райдер. Всего в мире в зимнем сезоне 2021/2022 проводится 52 этапа FWQ. В итоговом рейтинге FWQ учитываются три лучших результата. «Подобные соревнования являются не только спортом высоких достижений, но и способствуют развитию культуры внетрассового катания, основанной на мировых стандартах безопасности. Хотя курорт Эльбрус и управляющая компания Кавказ.РФ отвечают только за трассовое катание на горе, формирование общей культуры фрирайда в Приэльбрусье – важная часть нашей работы», — рассказал директор соревнований, представитель Кавказ.РФ Алексей Митрофанов Всем участникам FWQ подъем до верхней станции самой высокогорной канатной дороги страны «Гарабаши» на высоте 3847 метров над уровнем моря обеспечивает компания Кавказ.РФ. В числе местных райдеров в заездах примут участие и сотрудники курорта «Эльбрус», неоднократно занимавшие призовые места ранее: Идрис Узденов и Алим Матковский.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных