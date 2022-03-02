На Эльбрусе пройдут соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах

«Главным спортивным событием сезона на Эльбрусе станут соревнования по фрирайду на горных лыжах и сноубордах мировой серии Freeride World Qualifier. Заезды пройдут с 16 по 20 марта. Они позволяют набрать очки для участия в Чемпионате мира по внетрассовому катанию Freeride World Tour», - сообщили в пресс-службе компании Кавказ.РФ, генерального спонсора соревнований. Заезды на Эльбрусе завершают серию в России, два предыдущих этапа проходили в горах Красной Поляны. На склонах самой высокой горы Европы будут проведены соревнования двух уровней сложности — 2* и 3*. Они являются частью квалификационной системы, за участие в каждом этапе участник получает определенное количество баллов: чем выше сложность, тем больше очков получит райдер. Всего в мире в зимнем сезоне 2021/2022 проводится 52 этапа FWQ. В итоговом рейтинге FWQ учитываются три лучших результата. «Подобные соревнования являются не только спортом высоких достижений, но и способствуют развитию культуры внетрассового катания, основанной на мировых стандартах безопасности. Хотя курорт Эльбрус и управляющая компания Кавказ.РФ отвечают только за трассовое катание на горе, формирование общей культуры фрирайда в Приэльбрусье – важная часть нашей работы», — рассказал директор соревнований, представитель Кавказ.РФ Алексей Митрофанов Всем участникам FWQ подъем до верхней станции самой высокогорной канатной дороги страны «Гарабаши» на высоте 3847 метров над уровнем моря обеспечивает компания Кавказ.РФ. В числе местных райдеров в заездах примут участие и сотрудники курорта «Эльбрус», неоднократно занимавшие призовые места ранее: Идрис Узденов и Алим Матковский.