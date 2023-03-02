На дороге к Эльбрусу обновляют мост

Мост через горную реку начали ремонтировать в 22-м году. Специалисты уже разобрали левую сторону и возвели одну из новых опор. Сейчас создают фундамент соседнего пролета.
Применяемые технологии позволяют обеспечить высокую устойчивость конструкции, отмечают в подрядной организации. Это плановые работы. Мост не только обновляют, но и расширяют, так как в последние годы поток туристов, которые едут в Приэльбрусье, значительно вырос.
На проезжую часть нанесут бетонный выравнивающий слой с гидроизоляцией, а также создадут водоотвод. А подъезды к мосту укрепят геосеткой, которая позволяет оптимально распределять нагрузку на поверхность.
Работы оценили в 117 миллионов рублей. Деньги направили из федерального бюджета. Завершить реконструкцию должны ближайшим летом.
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