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На дороге к Эльбрусу обновляют мост

На дороге к Эльбрусу обновляют мост

02.03.2023 | 16:47
Мост через горную реку начали ремонтировать в 22-м году. Специалисты уже разобрали левую сторону и возвели одну из новых опор. Сейчас создают фундамент соседнего пролета. Применяемые технологии позволяют обеспечить высокую устойчивость конструкции, отмечают в подрядной организации. Это плановые работы. Мост не только обновляют, но и расширяют, так как в последние годы поток туристов, которые едут в Приэльбрусье, значительно вырос. На проезжую часть нанесут бетонный выравнивающий слой с гидроизоляцией, а также создадут водоотвод. А подъезды к мосту укрепят геосеткой, которая позволяет оптимально распределять нагрузку на поверхность. Работы оценили в 117 миллионов рублей. Деньги направили из федерального бюджета. Завершить реконструкцию должны ближайшим летом.   https://t.me/vestikbr  
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