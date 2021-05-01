На дорогах КБР заработали еще 8 стационарных систем фотовидеофиксации


В республике заработали еще 8 стационарных комплексов фиксации нарушений правил дорожного движения. В Нальчике камеры установили на потенциально опасных перекрёстах, где постоянно наблюдается большая концентрация пешеходов и автомобилей. Аппаратура автоматически фиксирует пересечение стоп-линии и проезд на красный сигнал светофора. На региональных и федеральных трассах комплексы записывают и превышение скоростного режима. По статистике, на участках, которые оснащены фото- и видеооборудованием, водители нарушают правила гораздо реже. По словам руководителя государственного учреждения «Безопасная республика» Артура Тлехугова, до конца года в Кабардино-Балкарии установят еще 50 стационарных систем фотовидеофиксации.

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