На дорогах КБР установили 13 новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений

Тринадцать новых комплексов фото- и видеофиксации нарушений на дорогах установили в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщили в госучреждении “Безопасная республика”.
Приборы автоматически определяют случаи, когда водители превышают скорость, пересекают сплошную или едут на красный. Там, где нет возможности подключиться к электросети, их питают от солнечных батарей.
В “Безопасной республике” рассчитывают, что такая мера поможет снизить число нарушений на трассах, а значит и аварий должно стать меньше. К тому же новая техника поможет полицейским в раскрытии преступлений.
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