Автоинспекторы КБР проверят соблюдение правил перевозки детей в автомобиле

С 21 февраля по 2 марта 2022 года на дорогах Кабардино-Балкарии проводится массовая отработка правонарушений, связанных с применением средств пассивной безопасности для детей в салоне автотранспорта. Статистика происшествий на дорогах с детьми-пассажирами свидетельствует о том, что удерживающие системы помогают избежать тяжких последствий и минимизировать травмы. Как и ремни безопасности для взрослых, детские удерживающие устройства предназначены для того, чтобы надежно зафиксировать ребенка в кресле так, чтобы в случае резкого торможения или столкновения ребенка не бросило на элементы конструкции салона и не выкинуло из транспортного средства. В автотранспортных средствах, конструкцией которых предусмотрены ремни безопасности, пассажиры от рождения и до 7 лет должны перевозиться только в детских удерживающих устройствах, в соответствие с весом и ростом ребенка, от 7 до 11 лет включительно с использованием детских удерживающих систем (устройств), или с использование ремней безопасности. При этом, на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием детских удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. При выборе удерживающего устройства важно учитывать его сертификацию, а также параметры ребенка.