На дополнительные выплаты медикам: КБР получит из резервного фонда страны 70 млн. рублей.

Правительство России выделило порядка 50 млрд. рублей на поддержку медиков, которые помогают больным коронавирусной инфекцией. Об этом сегодня на оперативном совещании завил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Постановление уже подписано и опубликовано на официальном портале.
Кабардино-Балкария в частности получит из резервного фонда страны около 70 млн. рублей. По поручению президента, в течение 3-х месяцев специалисты, оказывающие помощь в стационарных условиях больным коронавирусом, будут получать дополнительные выплаты. Врачи – по 80 тыс. рублей в месяц, средний медперсонал – по 50 тыс., и младший – по 25 тыс. рублей. Дополнительная финансовая поддержка предусмотрена и сотрудникам служб «скорой помощи». Врачам ежемесячно полагается по 50 тыс. рублей, фельдшерам и водителям – по 25 тыс. Выплаты также получат и те медики, которые работают в ведомственных учреждениях, включая силовые и правоохранительные структуры.