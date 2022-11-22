На Центральном рынке Нальчика работает пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих

Вот так – пакет к пакету… Чтобы в коробки поместилось как можно больше упаковок с крупами. Пункт сбора гуманитарной помощи для военнослужащих из Кабардино-Балкарии, которые участвуют в специальной военной операции, работает ежедневно. Расположен он в Нальчике на Центральном рынке в одном из продуктовых павильонов. Волонтеры движения “Мы вместе” задействованы здесь с самого утра.
Крупы, сахар, соль, консервы, питьевая вода… Рядом коробки с предметами первой необходимости. Люди помогают кто чем может.
Часто приходят школьники, приносят письма с добрыми пожеланиями мобилизованным. В этом же пункте собирают и средства. Так активисты решили присоединиться к всероссийской акции “Все для Победы”. Каждый неравнодушный гражданин может внести свой вклад прямо здесь или по QR-коду пройти на официальную страницу проекта и перевести средства онлайн.
https://t.me/vestikbr