На что обратить внимание при выборе сап борда

Сапсерфинг – относительно новый для наших просторов вид водного спорта. В данном случае спортсмен катается на волнах, стоя на доске и при этом гребет веслом, а не руками, как в привычном варианте серфинга. Для таких занятий требуется специальный инвентарь или сап борд. Это длинная и узкая доска, форма которой позволяет спортсмену быстро набирать скорость. О том, как выбрать сап борд
правильно, читайте ниже.
Хороший выбор разных вариантов досок для сапсерфинга представлен в интернет-магазине Озон.
Основные критерии выбора инвентаря
Желательно выбирать сап борд в обычном магазине, чтобы иметь возможность осмотреть инвентарь на месте. Если соответствующий магазин поблизости отсутствует – не беда. Вы вполне можете приобрести инвентарь в интернет-магазине и не ошибиться с выбором. Если вы не знаете, как выбрать sup board
в интернет-магазине, обратите внимание на следующие моменты:
- Габариты. Вы должны обратить внимание на длину, толщину и ширину модели. Перечисленные параметры должны полностью соответствовать особенностям вашего телосложения: чем больше ваш вес, тем толще и длиннее должна быть доска.
- Грузоподъемность. Производитель всегда указывает максимально допустимую загрузку доски, а также рекомендованный вес райдера. Обязательно сопоставляйте ваш вес с последним показателем.
- Особенности изготовления сап борда. В процессе изготовления досок для сапсерфинга производители могут изготавливать разные технологии. Но наиболее популярными являются одно- и двухслойные доски. В таких изделиях слои соединяют при помощи пайки или склеивания. Усиленные боковые канты и углеродные стрингеры повысят показатели прочности изделия.
- Категория изделия. Все зависит от того, в каких именно условиях вы будете использовать сап борд. Овальные доски считаются универсальными и идеально подходят для использования в любых условиях. А вот длинные, туринговые модели созданы для путешествий.
- Жесткая или надувная. Доска может быть жесткой или надувной. Выбор варианта зависит от возможностей хранения. Для жесткого изделия потребуется дополнительное место. А вот надувную доску можно при необходимости быстро сдуть и поместить даже в очень компактный шкаф.
Также в процессе выбора сап борда можно принимать во внимание бренд, под которым изделие было выпущено в продажу. Лучшими считаются доски марок Aqua Marina, Shark, Starboard и других. Сап борды, обладающие разным набором эксплуатационных характеристик, представлены по ссылке ozon.ru/club/article/kak-vybrat-sup-dosku-dlya-yiogi-otdyha-turizma-16303398/
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Еще один важный критерий
Помимо перечисленных выше параметров также стоит принять во внимание цель, с которой вы приобретаете доску для сапсерфинга. Модели, предназначенные для скоростного катания и экстремальных гонок, будут существенно отличаться от аналогов, предназначенных для семейного отдыха или виндсерфинга. Для какого именно вида катания предназначена выбранная доска, всегда можно уточнить у продавца-консультанта.