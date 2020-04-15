На брифинге в Доме правительства КБР рассказали о борьбе с распространением коронавируса в республике

Брифинг прошел с членов правительства Кабардино-Балкарии, руководителей профильных ведомств и главы администрации г. Нальчика. Журналистам рассказали о действиях, предпринимаемых для противодействия коронавирусу, и о мерах поддержки, предусмотренных для разных категорий населения Кабардино-Балкарии.

Лечебные учреждения республики готовы оказать всю необходимую помощь, заверил министр здравоохранения Рустам Калибатов. Перепрофилированных койко-мест в больницах свыше полутысячи, что превышает потребность по расчетам. В резерве — 52 аппарата ИВЛ, еще 5 законтрактовано за счет федерального бюджета и 2 — за счет республиканского. Поставка ожидается на днях. Помимо этого 27 аппаратов ИВЛ поступят по линии Минпромторга России, — сообщил Рустам Калибатов.

О том, как ведется тестирование на COVID-19, рассказал руководитель регионального Управления Роспотребнадзора Жирослан Пагов. По его словам, лабораторные возможности ведомства увеличились, к тестированию подключены Центр по профилактике СПИД и Центральная поликлиника. Тесты регулярно обновляются, сейчас появились новые, более чувствительные к вирусу.

Глава администрации г.Нальчика Таймураз Ахохов сообщил, что в скором времени деньги, предназначенные для школьного питания детей с ограничениями по здоровью и из малообеспеченных семей, начнут переводить на счета родителей. Также в мэрии идет работа по отсрочке арендных платежей за использование муниципальных земель и недвижимости.

Руководитель Минтруда КБР Алим Асанов рассказал о ситуации с безработными и вариантах помощи им, разъяснил условия, при которых потерявшие работу могут претендовать на максимальное пособие в 12 тысяч 130 рублей.

Министр экономического развития КБР Борис Рахаев сообщил, что в республике официальное разрешение продолжать работу в начале апреля получили 55 предприятий. Однако для усиления защитных мер 13 апреля числа из этого списка исключили парикмахерские, мастерские техобслуживания машин, медучреждения, оказывающие специализированные услуги, «самомойки» и некоторые другие организации. «Их работу пока приостановили на неделю», — сказал Борис Рахаев.

Особые слова благодарности на пресс-конференции адресовали медикам, которые спасают жизни пациентов и не допустили ни одного случая заражения внутри больниц, а также отметили участие представителей бизнес-

сообщества в приобретении специализированной техники и средств индивидуальной защиты для медучреждений.