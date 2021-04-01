На борьбу с инсультами и инфарктами в КБР направят свыше 50 миллионов рублей

Льготные лекарства, медицинское оборудование и новые способы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний обсудили накануне в Парламенте республики. Здесь состоялось заседание Общественной палаты с участием врачей, представителей муниципалитетов КБР, духовенства и политиков. Региональный проект по борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями начали выполнять два года назад. За это время уже оснастили медицинской техникой ряд учреждений – приобрели комплексы УЗИ экспертного класса, операционный микроскоп, МРТ, а также реабилитационное оборудование. Благодаря только этим аппаратам на сегодняшний день врачи проведи свыше 15-ти тысяч исследований. С 2020-го года также в мероприятия национального проекта «Здравоохранение» было включено льготное лекарственное обеспечение граждан, которые перенесли острое нарушение мозгового кровообращения, острый инфаркт миокарда, а также такие операции на сердце, как аортокоронарное шунтирование, стентирование коронарных артерий и катетерная абляция. В 2021 году на борьбу с инсультами и инфарктами в Кабардино-Балкарии направят свыше 50-ти миллионов рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение лекарствами тех, кто находится на диспансерном наблюдении после перенесенных острых состояний. По итогам прошлого года смертность от инфаркта миокарда по сравнению с 2019-ым в Кабардино-Балкарии снизилась на 15 с половиной процентов, а от инсультов осталась примерно на том же уровне.