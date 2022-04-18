На благоустраиваемой территории на выезде из Чегема высажено более 400 деревьев

В Чегемском районе прошёл большой экологический субботник, в котором приняли участие работники местных администраций, предприятий и организаций, представители волонтёрского корпуса, сообщает пресс-служба муниципалитета. Высажено более 400 деревьев на благоустраиваемой территории на выезде из Чегема. В соответствии с подготовленным ландшафтным дизайн-проектом, новую зелёную зону площадью более 1 га украсили саженцы берёзы, красного дуба, клёна, бархата амурского, ряда других декоративных деревьев. Участники субботника заложили аллею, которая проходит по обе стороны обустраеваемой велосипедной дорожки в г.п.Чегем, протяжённостью 4 километра. Субботники прошли во всех населённых пунктах района, приведены в надлежащее санитарное состояние общественные территории, придорожные полосы, поймы рек.