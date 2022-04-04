На базе КБГУ в Приэльбрусье проходит семинар профсоюзных лидеров вузов СКФО и ЮФО

В Эльбрусском учебно-научном комплексе Кабардино-Балкарского государственного университета им. Х. М. Бербекова на протяжении 4 дней проходит семинар-совещание председателей профсоюзных организаций вузов СКФО и ЮФО. В работе семинара-совещания принимают участие председатели профсоюзных организаций вузов Кабардино-Балкарской Республики, Республики Адыгея, Ставропольского края, Республики Дагестан, Республики Северная Осетия – Алания, Карачаево-Черкесской Республики, а также профактив КБГУ. Председатель профкома работников Северо-Кавказского федерального университета, доцент кафедры истории России, кандидат исторических наук Виктор Мельников рассказал о ходе встречи: «В рамках семинара-совещания мы подводим итоги за 2021 год, намечаем дальнейшие планы. В режиме онлайн прияли участие во Всероссийском круглом столе о перспективах профессионального роста и путях реализации социальных ожиданий молодых работников университетов «Приоритеты государства и общества в привлечении молодежи к работе в университетах России», в программу которого включены отчетно-выборное собрание Координационного совета председателей профсоюзных организаций вузов Российской Федерации и Всероссийский семинар-совещание членов Координационного совета председателей первичных профсоюзных организаций работников вузов Общероссийского профсоюза образования. Эффективность деятельности профсоюза в значительной степени определяется уровнем квалификации и компетенции профсоюзных кадров и актива. В связи с этим семинар являются важной составляющей работы наших профсоюзных организаций, а личные встречи всегда носят практико-ориентированный и дружеский характер. У нас постоянно происходит обмен опытом: мы делимся ноу-хау, обсуждаем вопросы, касающиеся социальной защиты работников, стараемся найти наилучшие решения для проблемных вопросов». Председатель профсоюзной организации Майкопского государственного технологического университета, заведующий кафедрой технологии, машин и оборудования пищевых производств, доктор технических наук, доцент Хазрет Сиюхов поблагодарил организаторов встречи: «С профсоюзной организацией КБГУ, председателем которой является Игорь Кобозев, мы сотрудничаем более 10 лет. В ходе данной встречи нам была обеспечена возможность для онлайн-участия в мероприятиях, которые проходят в Москве. Хочу отметить хорошую техническую оснащенность, комфортность помещений Эльбрусского учебно-научного комплекса КБГУ, располагающего актовым и цифровым учебным залом, экспо-холлом, учебными аудиториями, спортивно-оздоровительным центром, рекреационными зонами, жилым комплексом. Впервые я посетил базу КБГУ в Приэльбрусье в 1998 году, будучи аспирантом. Уже тогда она оставила приятное впечатление. Каждый раз, приезжая сюда, вижу, как комплекс меняется в лучшую сторону. В этом большая заслуга руководства университета. Благодарим за возможность посетить всесезонный горнолыжный курорт «Эльбрус». Желаем процветания и успехов вашему вузу».