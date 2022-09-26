На базе КБГУ прошел всероссийский семинар по электрохимии в распределенной и атомной энергетике

Организаторы научно-практического семинара – КБГУ и Институт высокотемпературной электрохимии Уральского отделения Российской Академии наук. В программе – около 70 научных докладов по вопросам развития электрохимии и водородной энергетики.
Площадкой для форума Кабардино-Балкарский госуниверситет стал не случайно. Именно здесь создан первый на Юге России Центр водородных технологий. Ученые нашей республики ищут способы удешевить возможности получения и транспортировки водорода, как одного из перспективных источников топлива. Представители госкорпорации “Росатом” подчеркнули, семинар носит прикладной характер.
Именно на таких семинарах научные разработки находят своих потенциальных потребителей, говорят организаторы. Здесь авторы идей могут поговорить с практиками, лучше узнать, в какой отрасли более востребовано то или иное изобретение. Новые композиционные материалы, созданные в лабораториях КБГУ, получили высокую оценку у участников симпозиума.
Семинар длился четыре дня. Доклады участников опубликуют в сборниках статей и методических материалов. Чтобы их могли использовать отечественные научно-производственные предприятия, аспиранты, соискатели и студенты специализированных вузов и институтов.
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