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На базе 33-й школы Нальчика открылось первичное отделение “Движения первых”

На базе 33-й школы Нальчика открылось первичное отделение “Движения первых”

30.01.2023 | 15:58
До начала учредительного собрания его участники ознакомились с выставкой рисунков учеников 33-й школы. Здесь же юные конструкторы представили свои изобретения в сфере робототехники. Председатель Совета регионального отделения “Движения первых” Аслан Шипшев рассказал о целях организации. Это профессиональная ориентация и организация досуга детей, а также создание возможностей для их всестороннего развития и самореализации. Инициативу – создать первичную организацию “Движения первых” - поддержали представители родительского сообщества 33 школы. Собрание началось с исполнения гимнов России и Кабардино-Балкарии. От имени Главы республики Казбека Кокова участников приветствовал Марат Хубиев. Зампред правительства поздравил всех со знаменательным событием – открытием первичной организации Российского движения детей и молодежи “Движение первых” в Кабардино-Балкарии. Министр просвещения и науки Анзор Езаов пожелал первичной организации “Движения первых” в 33 школе стать примером для других – не только в городе, но и в регионе. Аслан Шипшев сообщил, что до 10 февраля в Кабардино-Балкарии откроют еще пять “первичек”. Здесь же решили отметить заслуги лучших учеников образовательной организации, которые отличились в общественной жизни. А после учащиеся показали концертную программу.   https://t.me/vestikbr
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