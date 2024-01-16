На баксанском семеноводческом предприятии готовят партию для отправки в Белоруссию

На баксанском предприятии идет подработка гибридных семян кукурузы. Их очищают от примесей. Это один из важнейших технологических этапов. Он позволяет повысить всхожесть и защититься от вредителей.
С помощью этих аппаратов на поверхность семян наносят несколько слоев протравителей, которые спасают их от бактерий и грибов. А начинается все в лаборатории, расположенной прямо в цехе. Есть и еще одна, где более углублённо обследуют материал.
Уже готовые семена загружают в мешки, которые затем везут на склад. Московская и Волгоградская области, Башкортостан и Татарстан, другие регионы – баксанцы отправляют свою продукцию в разные части России. И не только: сейчас готовят очередную партию для аграриев Белоруссии. А заготавливают здесь семена лишь отечественной кукурузы. Хранят их в огромных резервуарах – по 500 тонн каждый.
Баксанское предприятие тесно сотрудничает с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства. Входит в Национальную ассоциацию производителей семян кукурузы и подсолнечника. Здесь накопили богатый опыт в селекции.
Сегодня перед АПК страны поставлена задача – как можно эффективнее заместить импортные семена. Существенный вклад в ее выполнение вносят специалисты из Кабардино-Балкарии. Потребность российских аграриев в гибридных семенах кукурузы – больше ста тысяч тонн. Четверть от этого количества производят в нашей республике.
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