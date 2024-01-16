Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
На баксанском семеноводческом предприятии готовят партию для отправки в Белоруссию

На баксанском семеноводческом предприятии готовят партию для отправки в Белоруссию

16.01.2024 | 17:04
На баксанском предприятии идет подработка гибридных семян кукурузы. Их очищают от примесей. Это один из важнейших технологических этапов. Он позволяет повысить всхожесть и защититься от вредителей. С помощью этих аппаратов на поверхность семян наносят несколько слоев протравителей, которые спасают их от бактерий и грибов. А начинается все в лаборатории, расположенной прямо в цехе. Есть и еще одна, где более углублённо обследуют материал. Уже готовые семена загружают в мешки, которые затем везут на склад. Московская и Волгоградская области, Башкортостан и Татарстан, другие регионы – баксанцы отправляют свою продукцию в разные части России. И не только: сейчас готовят очередную партию для аграриев Белоруссии. А заготавливают здесь семена лишь отечественной кукурузы. Хранят их в огромных резервуарах – по 500 тонн каждый. Баксанское предприятие тесно сотрудничает с ведущими российскими научно-исследовательскими институтами сельского хозяйства. Входит в Национальную ассоциацию производителей семян кукурузы и подсолнечника. Здесь накопили богатый опыт в селекции. Сегодня перед АПК страны поставлена задача – как можно эффективнее заместить импортные семена. Существенный вклад в ее выполнение вносят специалисты из Кабардино-Балкарии. Потребность российских аграриев в гибридных семенах кукурузы – больше ста тысяч тонн. Четверть от этого количества производят в нашей республике.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных