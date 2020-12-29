На автозаправке в Нальчике произошло возгорание микроавтобуса


Сегодня в Нальчике загорелся микроавтобус. ЧП произошло на территории газовой заправки. О пожаре сотрудникам чрезвычайного ведомства стало известно около 10-ти утра. Газель загорелась на станции на пересечении Кирова и Ахохова. В тушении задействовали 15 огнеборцев и три спецмашины.
«Незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. По состоянию на 10:21 пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 200 кв м. В результате пожара сгорел сам автобус, а также обшивка газовой заправки», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров.
Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.

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