На автозаправке в Нальчике произошло возгорание микроавтобуса





Сегодня в Нальчике загорелся микроавтобус. ЧП произошло на территории газовой заправки. О пожаре сотрудникам чрезвычайного ведомства стало известно около 10-ти утра. Газель загорелась на станции на пересечении Кирова и Ахохова. В тушении задействовали 15 огнеборцев и три спецмашины.

«Незамедлительно были направлены силы и средства МЧС России. По состоянию на 10:21 пожар полностью ликвидирован. Площадь пожара составила 200 кв м. В результате пожара сгорел сам автобус, а также обшивка газовой заправки», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по КБР Кантемир Беров.

Погибших и пострадавших на пожаре нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливают специалисты.