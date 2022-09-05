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На автодроме “Kavkaz Ring” в Урвани состоялся Кубок 100-летия Кабардино-Балкарии по дрифту

На автодроме “Kavkaz Ring” в Урвани состоялся Кубок 100-летия Кабардино-Балкарии по дрифту

05.09.2022 | 16:35
Кубок 100-летия Кабардино-Балкарии по дрифту состоялся накануне на автодроме Kavkaz Ring в Урвани. Состязания экстремальных автогонщиков стали одними из самых зрелищных в череде спортивных мероприятий, посвященных вековому юбилею республики. В соревнованиях приняли участие более двух десятков человек из разных регионов страны. Один за другим стартовали пилоты, оглашая территорию пронзительным ревом авто. Участвовали в Кубке столетия Кабардино-Балкарии по дрифту 22 человека. География при этом максимально разнообразная: Севастополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Сочи, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Абакан и Хабаровск, несколько столиц регионов Северо-Кавказского округа, в том числе Нальчик. Каждый из пилотов приехал побороться за звание победителя и призовой фонд в сто тысяч рублей. На этапе квалификации участники соревновались в одиночном дрифте, их задачей было проехать по заданию судей максимально точно. Для Кабардино-Балкарии это дебютные соревнования столь высокого класса. Организаторов поддержали топовые пилоты Юга России, которые обещали и в дальнейшем приезжать и проводить здесь мастер-классы для местных дрифтеров. Представители кабардино-балкарской школы автомотоспорта включаются в дрифт шаг за шагом, с каждым разом все более уверенно. Зрители приехали в Урвань со всей Кабардино-Балкарии, а также из соседних регионов-участников – от Карачаево-Черкесии до Чечни. В Федерации автомотоспорта Кабардино-Балкарии считают, что площадка Kavkaz Ring пригодится и для других дисциплин. Здесь могут развернуться полноценный дрэг-рейсинг, ралли-спринт и кольцевые гонки. Бронзовыми призерами Кубка столетия КБР по дрифту стали Александр Лисовенко и Марат Калиев. Второе место – у Михаила Колесникова. Ну а победителем признан Олег Пуненков с Кубани.   https://t.me/vestikbr
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