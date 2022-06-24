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На автодороге, ведущей к Чегемским водопадам, впервые появилось освещение

На автодороге, ведущей к Чегемским водопадам, впервые появилось освещение

24.06.2022 | 22:56
Чегемское ущелье… Тысячи туристов давно облюбовали эти места. Правда, передвигаться по дороге по направлению к одному из самых популярных в республике природных памятников – знаменитым водопадам – и дальше в вечернее время было сложно: дорога практически не освещалась. От выезда из села Хушто-Сырт до смотровой площадки на Чегемских водопадах появились светодиодные фонари. Светильники крепили не только на опоры. Там, где невозможно было их установить, лампы вкручивались прямо в скалы. Теперь и ночью дорогу можно видеть не хуже, чем днем, говорят местные жители и приезжие. Именно безопасность на дорогах стала ключевым фактором. Работы проводили по поручению Главы КБР Казбека Кокова, которое он дал по итогам встречи с жителями района осенью прошлого года. Тогда было решено проблемные участки трассы благоустраивать поэтапно. На этом участке освещение устроено впервые. Обновляют и полотно. Предусмотренные документацией работы к сегодняшнему дню выполнены в полном объеме, отмечают в управлении.
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