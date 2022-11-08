На автодороге, проходящей через Инаркой и Верхний Курп, завершаются масштабные ремонтные работы

Для селян эта трасса очень важна: вдоль располагаются школы, амбулатории и детские сады. Дорогу предварительно разделили на два участка, чтобы можно было работать без остановок. На основном – протяженностью четыре с половиной километра – нанесли два новых слоя асфальтобетона.
Использовали современные материалы, в том числе полиэфирную геосетку и стыковочную битумно-полимерную ленту. Усиленное таким способом полотно не будет трескаться, к тому же снижается вероятность образования колеи.
На втором участке – длиной 700 метров – также создали двухслойное основание проезжей части и тротуаров. Подрядчики сейчас обустраивают площадки, пересечения и примыкания. Затем они установят ограждения и знаки, нанесут искусственные неровности и разметку.
Благодаря реализации нацпроекта “Безопасные качественные дороги” в Терском районе поэтапно обновляют сеть транспортных артерий. В 2019-м отремонтировали шесть километров трассы “Дейское – Нижний Курп”. В 2020-м там же реконструировали еще четыре километра.
Помимо этого, внутри Дейского восстановили участок дороги “Прохладный – Эльхотово”. В прошлом году привели в порядок подъезды к селам Верхний и Нижний Курп общей протяженностью больше пяти километров. Ну а в 2022-м по профильному национальному проекту в республике отремонтируют больше 150 километров трасс, которые находятся в пределах двух десятков населенных пунктов.
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