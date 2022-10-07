На автодороге Чегем II-Булунгу ремонтируют 5 мостов

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Чегемском муниципальном районе продолжаются работы по капитальному ремонту 5 мостов, которые располагаются на автомобильной дороге Чегем II-Булунгу, сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства КБР. В настоящее время на мостах через р. Багуулсу и р. Кииксу завершены работы по заливке монолитным бетоном ростверков, подошв ростверков, тел опор, ригелей, ригелей промежуточных опор, шкафных стенок и пролетных балок. На данный момент ведутся работы по устройству нижнего слоя асфальтобетонного покрытия с последующей установкой перильных и барьерных ограждений. На мосту через р. Колсу ведутся работы по устройству гидроизоляции мостового полотна с последующим устройством нижнего слоя асфальтобетонного покрытия, а на мосту через р. Адайсу выполняются работы по заливке монолитным бетоном фундамента и устройству новых опор. На мосту через р. Чегем уже завершаются работы по устройству гидроизоляции, после чего приступят к укладке нового асфальтобетонного покрытия по одной стороне проезжей части моста с последующим демонтажом второй части пролетных строений мостового полотна. «Капитальный ремонт мостов играет большое значение для развития дорожной инфраструктуры в Чегемском направлении, поскольку здесь располагаются туристические места, излюбленные не только жителями республики, но и привлекающие большое количество туристов», - сообщает директор регионального дорожного управления Тембулат Мзоков. Завершить весь комплекс работ и сдать объект в эксплуатацию планируется осенью текущего года.