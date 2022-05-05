На Аушигерской гидроэлектростанции прошли пожарно-тактические учения

На Аушигерской гидроэлектростанции Кабардино-Балкарского филиала ПАО «РусГидро» прошли пожарно-тактические учения, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по КБР. В ходе учения были отработаны вопросы взаимодействия подразделений территориального пожарно-спасательного гарнизона республики с администрацией и инженерно-техническими службами объекта гидроэнергетики, а также тренировка личного состава подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров на критически важных пожароопасных объектах. Согласно легенде учения, на одном из силовых трансформаторов, расположенных рядом с машинным залом ГЭС в результате короткого замыкания произошло возгорание с последующим разрушением масляной ёмкости. Работник гидроэлектростанции, обнаружив условный очаг горения, немедленно сообщил об этом начальнику смены. До прибытия пожарных, технологическое оборудование было условно отключено, организована эвакуацию персонала станции, вызвана пожарная охрана. На момент прибытия первых пожарных подразделений площадь условного пожара составила 250 кв. метров, с дальнейшим разливом трансформаторного масла возросла до 410 кв. метров и появилась угроза перехода огня на здание машинного зала. На месте практических действий был развёрнут штаб пожаротушения. Благодаря правильной оценке сложившейся обстановки, согласно плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны на тушение пожара, были привлечены дополнительные подразделения республики. Грамотно принятыми решениями были определены боевые участки и приоритетные направления пенной атаки. Сценарий учения предусматривал, что из-за сильного задымления, все действия личного состава пожарных подразделений осуществлялись в средствах защиты органов дыхания и зрения, что осложняло тушение условного пожара. Бойцы звена газодымозащитной службы провели разведку в помещениях ГЭС, в машинном зале обнаружили пострадавшего и эвакуировали его из здания и передали бригаде скорой помощи. Слаженным действиям пожарных и работников служб жизнеобеспечения ГЭС условный пожар был успешно локализован и вскоре ликвидирован. - В ходе практических мероприятий личный состав пожарно-спасательных подразделений нарабатывает своё профессиональное мастерство, а руководящий состав в очередной раз имел возможность применения на практике новых тактических решений при ликвидации пожаров на критически важных пожароопасных объектах. На учения привлекались подразделения, как федеральной пожарной службы, так и республиканской противопожарно-спасательной службы. Всего в практических мероприятиях принимали участие 63 человека личного состава и 14 единиц основной и специальной техники, - отметил руководитель учения – начальник управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по КБР Анзор Кагазежев.