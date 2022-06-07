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На аллее Олимпийской славы в Нальчике провели серию коротких массовых забегов среди школьников

На аллее Олимпийской славы в Нальчике провели серию коротких массовых забегов среди школьников

07.06.2022 | 16:47
На этот раз на финишной прямой – ученики четвертых-пятых классов. На аллее Олимпийской славы провели серию коротких массовых забегов среди школьников разного возраста. Все они – воспитанники Республиканского дворца творчества детей и молодежи. Дистанции разные. Максимальная – 250 метров. Приурочили забеги к Международному дню защиты детей. Но прежде, чем начать, школьники прошли по аллее с портретами призеров Олимпиады из Кабардино-Балкарии. Так детей приобщают к олимпийскому движению. Именитых спортсменов пригласили и на открытие соревнований – футболиста Александра Заруцкого, тяжелоатлета Владимира Уянаева, бегунью Светлану Рогову, метателя копья Игоря Сухомлинова. Детям рассказали о заслугах почетных гостей, а те в свою очередь говорили о важности спорта в жизни. Массовые забеги школьников ежегодно проводят по всей России. В Кабардино-Балкарии это уже седьмые соревнования по счету, сообщили организаторы. Школьникам, которые достигли финиша первыми, вручили дипломы. А всем остальным – сертификаты участников.
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