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На аэродроме “Нальчик” ликвидировали условное возгорание

На аэродроме “Нальчик” ликвидировали условное возгорание

28.11.2022 | 22:10
Больше 60 человек стали главными действующими лицами в комплексных учениях на аэродроме “Нальчик”. Местная аварийно-спасательная служба и пожарные проверили слаженность и четкость действий при ликвидации последствий возможных ЧС. Территорию оцепили полицейские. По легенде самолет ЯК-40 совершил аварийную посадку, возник пожар. Спасатели ликвидировали возгорание, вскрыли выходы из воздушного судна и затем эвакуировали пассажиров и экипаж. Сотрудники аэродрома, в свою очередь, оказали первую помощь условно пострадавшим. Когда подводили итоги, отметили, что все службы работали слаженно и оперативно. Добавим, что в учениях задействовали полтора десятка спецмашин.   https://t.me/vestikbr  
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