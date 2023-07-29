На 81 году жизни скончался заслуженный работник культуры Тазал Машуков

Он окончил факультет журналистики МГУ и аспирантуру этого же вуза. Работал в газете «Советская молодежь», был заведующим сектором печати республиканского обкома КПСС, главным редактором «Кабардино-Балкарской правды». Кстати, в эту должность вступил в 91-м – в эпоху больших перемен.
Трудился заместителем министра печати и информации и главным редактором книжного издательства. В последние годы работал в должности старшего научного сотрудника Института гуманитарных исследований. Его жизненный путь был насыщенным и ярким. В прошлом году Тазал Машуков отметил 80-летний юбилей...
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