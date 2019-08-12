На 133 миллиона дополнительных ассигнований рассчитывают власти Кабардино-Балкарии для улучшения водопроводной сети региона в рамках проекта «Чистая вода». — 2019.08.12

Об этом сообщили в министерстве инфраструктуры и цифрового развития республики.

По данной программе в текущем году в республике профинансированы два объекта. Работы по ним будут завершены до 1 октября, отмечают в ведомстве. Сейчас Мининфраструктуры КБР направляет в федеральный центр новые проекты на сумму более 130-ти миллионов рублей, рассчитанных на 24 объекта. Напомним, что в Кабардино-Балкарии разработана программа по улучшению водоснабжения и очистных сооружений в течение пяти лет. На неё потребуется около 6 миллиардов.