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МВД предупредило о фейковых сайтах об атаках БПЛА

МВД предупредило о фейковых сайтах об атаках БПЛА

03.07.2026 | 13:20
Новая схема обмана набирает обороты в России. В МВД предупредили о фейковых сайтах, которые распространяют ложную информацию об атаках беспилотников. Злоумышленники создают ресурсы, где якобы можно отследить траекторию полета БПЛА и найти ближайшее укрытие. Пользователям предлагают подключить СМС-уведомления и ввести код подтверждения. Сразу после этого приходит сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах и требование перезвонить в службу поддержки. В разговоре лже-операторы действуют по стандартной схеме: пугают финансированием запрещенных организаций и предлагают спасти сбережения. Цель – заставить человека в панике перевести деньги на счета аферистов.   https://t.me/vestikbr
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