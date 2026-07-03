МВД предупредило о фейковых сайтах об атаках БПЛА

Новая схема обмана набирает обороты в России. В МВД предупредили о фейковых сайтах, которые распространяют ложную информацию об атаках беспилотников.
Злоумышленники создают ресурсы, где якобы можно отследить траекторию полета БПЛА и найти ближайшее укрытие. Пользователям предлагают подключить СМС-уведомления и ввести код подтверждения. Сразу после этого приходит сообщение о взломе личного кабинета на Госуслугах и требование перезвонить в службу поддержки.
В разговоре лже-операторы действуют по стандартной схеме: пугают финансированием запрещенных организаций и предлагают спасти сбережения. Цель – заставить человека в панике перевести деньги на счета аферистов.
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