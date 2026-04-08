МВД по КБР запустило первый этап операции «Чистое поколение – 2026»

08.04.2026 | 14:10
«Чистое поколение – 2026»… Межведомственная операция под таким названием стартовала в Кабардино-Балкарии. Это первый этап. Проводят его сотрудники регионального МВД. Основная задача – предотвратить правонарушения среди молодежи, не допустить распространение наркотиков среди несовершеннолетних, а также их вовлечения в незаконный оборот запрещенных веществ. В акции задействовали сотрудников Управления наркоконтроля, уголовного розыска, участковых инспекторов, специалистов по делам несовершеннолетних, представителей транспортной полиции и Федеральной службы исполнения наказаний. Кроме того, к работе подключили комиссии по делам несовершеннолетних, органы здравоохранения, образования и молодежной политики, социальной защиты, культуры и спорта. Участвуют также общественные и молодежные движения, а также учреждения, которые занимаются профилактикой безнадзорности и правонарушений среди подростков. Для эффективного взаимодействия и оперативного реагирования в каждом муниципалитете созданы специальные штабы и рабочие группы, которые проводят профилактические действия с учетом местных особенностей. Продлится операция до 15 апреля.   https://t.me/vestikbr  
