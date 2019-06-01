МВД по КБР проводит проверку по факту жестокого обращения с животными — 2019.06.10





Речь идет о сожжении семи щенков, которых ранее спасли волонтёры. Случай вызвал большой общественный резонанс, особенно в социальных сетях. Случилось все шестого июня в лесистой местности недалеко от улицы Идарова. Из восьми животных выжили всего один щенок и взрослая собака. Сожженную будку обнаружила местная жительница. Она и обратилась в полицию. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. На своей официальной странице в Инстаграм республиканское МВД сообщило, что сейчас «принимаются меры по установлению лиц, причастных к совершению противоправного деяния».