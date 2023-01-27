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Музыкальный театр Кабардино-Балкарии отмечает 55-летний юбилей

Музыкальный театр Кабардино-Балкарии отмечает 55-летний юбилей

27.01.2023 | 16:33
Больше полувека назад в центре Нальчика у памятника “Навеки с Россией” возвели Государственный музыкальный театр. Решение о строительстве приняли в сентябре 1967-го. И работа закипела: сюда стали привозить тысячи квадратных метров туфа и мрамора. Даже пригласили бригаду потомственных каменщиков с другого конца Союза. Проект поражал своим масштабом, а новости о стройке не сходили со страниц газет. И вот настал тот час, когда в этом причудливом здании на сцене зазвучали первые мелодии. Было это 27 января 1968 года. На сцене – “Аминат”. Это третий национальный спектакль Кабардино-Балкарии. Первые два представили на других площадках. Все их создал балетмейстер Александр Проценко. Работал в Москве и Кишиневе, а в 60-х его пригласили в Кабардино-Балкарию. Именно он открыл такие имена как Хасанби Архестов, Борис Карданов, Хаужан Амшокова, Римма Молова, Роза Хакулова. В сентябре 1969-го в труппу влились выпускники ГИТИСа, а также сразу нескольких консерваторий. Первой оперой стала моцартовская “Свадьба Фигаро”, а опереттой – “Севастопольский вальс” Константина Листова. Вскоре местные композиторы стали создавать собственные широкие полона на национальном материале, а в Музыкальном театре начали их ставить. Оперы “Мадина”, “Камбот и Ляца” и многие другие явились для республики культурным феноменом. В Музыкальном театре обрели жизнь почти полторы сотни произведений. Голоса и образы из прошлого, масштабные замыслы первых режиссеров и дирижеров, вклад каждого, кто создавал на сцене новую реальность, столь близкую зрителям, - всё это в памяти нынешних служителей искусства. И всё также замирает дыхание, и все чувства просыпаются с новой силой, когда открывается занавес. Музыкальный театр был и остается одним из хранителей культурного наследия республики. И здесь же создают новые шедевры. Уже в марте публике представят очередную премьеру. Режиссер Роман Дабагов ставит всемирно известную оперу “Иоланта” Петра Чайковского.   https://t.me/vestikbr
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