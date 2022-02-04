Музей исламской культуры Кабардино-Балкарии пополняет фонды

Пополнить фонды Музея исламской культуры Кабардино-Балкарии – с такой просьбой к жителям республики обратились в Духовном управлении мусульман. Музей открыли полтора года назад при поддержке Фонда президентских грантов. Находится он в Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы. Здесь уже собрали немало артефактов, которые ценны с точки зрения религии, истории и культуры. Но фонды необходимо расширять, считают создатели коллекции. Алим Сижажев сообщил, что на основе имеющихся экспонатов сейчас создают виртуальный Музей исламской культуры Кабардино-Балкарии: собранные материалы уже начали оцифровывать.