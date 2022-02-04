home
Главная
>
Новости
>
Музей исламской культуры Кабардино-Балкарии пополняет фонды

Музей исламской культуры Кабардино-Балкарии пополняет фонды

04.02.2022 | 22:44
  Пополнить фонды Музея исламской культуры Кабардино-Балкарии – с такой просьбой к жителям республики обратились в Духовном управлении мусульман. Музей открыли полтора года назад при поддержке Фонда президентских грантов.  Находится он в Северо-Кавказском исламском университете им. имама Абу Ханифы. Здесь уже собрали немало артефактов, которые ценны с точки зрения религии, истории и культуры. Но фонды необходимо расширять, считают создатели коллекции. Алим Сижажев сообщил, что на основе имеющихся экспонатов сейчас создают виртуальный Музей исламской культуры Кабардино-Балкарии: собранные материалы уже начали оцифровывать.
© 2022 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2022. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2022 Политика в отношении персональных данных