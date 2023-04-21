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Мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза-байрам

Мусульмане всего мира сегодня отмечают Ураза-байрам

21.04.2023 | 08:36
С самого утра в мечетях проходят коллективные богослужения. Ураза-байрам – среди самых важных праздников ислама. Он наступает после окончания поста в Рамадан - священный месяц, когда мусульманам предписано не есть и не пить от восхода до заката солнца. Торжества длятся три дня, в течение которых принято раздавать милостыню, угощать друзей и соседей, а также поминать усопших. Очень важно в этот период всё так же бережно относиться к своему духовному началу, говорят священнослужители. А через 70 дней – в конце июня – мусульмане отметят один из самых почитаемых праздников исламского календаря – Курбан-байрам.   https://t.me/vestikbr
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