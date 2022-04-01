Мусульмане готовятся вступить в священный месяц Рамадан

Мусульмане всего мира готовятся вступить в священный месяц Рамадан. Весь этот период последователи ислама придерживаются строгих правил в принятии воды и пищи. Пост в Рамадан – один из пяти столпов ислама. Начинается он каждый день с рассветом и заканчивается с заходом солнца. Месяц посвящен ниспосланию Корана: согласно вероучению, пророк Мухаммед получил от архангела Джабраила откровение, ставшее основой этой священной книги. Начало Рамадана определяют по лунному календарю. Ожидается, что он наступит в пятницу с заходом солнца. В Духовном управлении мусульман республики сообщили: из-за того, что эпидемиологическая ситуация позволяет, по всей Кабардино-Балкарии будут открыты двери мечетей для совершения коллективных молитв и чтения проповедей.