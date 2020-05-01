Мусульмане готовятся отметить аль-Кадр — Ночь предопределения

Мусульмане всего мира готовятся отметить одну из самых почитаемых ночей священного месяца Рамадан – аль-Кадр, или как ее еще называют – Ночь предопределения. Ожидается, что в этом году она придется на 19-20 мая.

Эта ночь считается одной из самых важных в году, так как, согласно исламу, в такой период Всевышний предопределяет судьбу человека на целый год. По преданию именно в эту благословенную ночь был ниспослан Коран. Особый день приходится на последнюю декаду месяца Рамадан. Председатель Духовного управления мусульман Кабардино-Балкарии Хазраталий Дзасежев напомнил верующим, как определяется его дата.

«Когда посланника Аллаха спросили, когда эта ночь будет, он ответил: «Ищите эту ночь в последних 10 ночах месяца Рамадан». А когда еще точнее спросили: «В нечетных ночах последних 10 ночей месяца Рамадан». Это как раз период, в котором мы сейчас находимся. Уже 2 ночи из этих ночей прошли — 21-я и 23-я. По лунному календарю ученые более делают ссылку, что она может выпадать на 25-ю, а скорее всего это 27-я ночь. И поэтому мусульмане всего исламского мира более усердствуют в своих молитвах 27 числа в ночь месяца Рамадан», — пояснил муфтий КБР.