Муниципальный этап всероссийского конкурса «Педагог года – 2026» завершился в Нальчике

В Нальчике подвели итоги муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагог года – 2026». За звание лучших в этом году боролись 45 педагогов из 36 образовательных учреждений города.
Профессиональное состязание стало для участников не только испытанием, но и возможностью заявить о себе. Диана Узденова, учитель начальных классов 12-й школы, работает в системе образования год и пять месяцев. Признается: конкурс дал стимул развиваться дальше.
Торжественная церемония подведения итогов муниципального этапа всероссийского конкурса «Педагог года – 2026» собрала участников и гостей. В этом году за звание лучшего боролись 45 педагогов из 36 школ Нальчика. Состязание объединило шесть номинаций: «Лучший учитель школы», «Лучший учитель родного языка и литературы», «Лучший молодой учитель», «Лучший педагог-наставник» и другие. Участники прошли несколько этапов: самопрезентацию, открытые уроки, мастер-классы, а также представили дорожную карту молодого педагога. О значимости конкурса говорили и в профсоюзе работников образования.
Красочные номера для гостей подготовили воспитанники школ Нальчика. В номинации «Лучший молодой учитель» победила Дана Шогенова. Лучшим учителем родного языка и литературы признали Марину Кумахову. В номинации «Лучший педагог-наставник» первой стала Оксана Керефова. Главный титул «Лучший учитель школы» завоевал Артур Битоков. Именно эти педагоги представят Нальчик на региональном этапе всероссийского конкурса.
