Муниципалитеты Кабардино-Балкарии получат свыше 600 тысяч рублей на развитие водоснабжения сел. Об этом сегодня заявили на заседании правительства. Всего на эти цели в этом году выделено свыше одного миллиона рублей.
Кабинет министров также утвердил проект планировки территории, на которой будет построен газопровод Тырныаузского горнорудного комбината.
Установлен минимальный размер взноса на капремонт многоквартирных домов. Для собственников помещений с 1 января будущего года он составит 7 рублей 15 копеек. Действующий тариф, напомним, 6 рублей 22 копейки.
Как отметили на заседании, капитальный ремонт многоэтажек в республике идет хорошими темпами. Сейчас в нормативное состояние приводят 30 объектов. Всего в перечне на этот год – 85 жилых зданий.
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