Муниципалитеты Кабардино-Балкарии получат гранты за эффективную работу

Глава КБР Казбек Коков провел совещание, на котором прозвучали результаты анализа эффективности администраций городских округов и муниципальных районов за 2021 год. Были обсуждены вопросы совершенствования государственного управления в части деятельности муниципалитетов, их взаимодействия с государственными органами исполнительной власти. Казбек Коков отметил, что анализ эффективности работы муниципальных администраций осуществляется ежегодно в рамках соответствующего указа Президента России. «Местному самоуправлению отводится особая роль в достижении национальных целей, определенных Президентом Российской Федерации. Именно муниципальные образования ближе всего к людям, это самый эффективный инструмент обратной связи. Анализ деятельности муниципалитетов дает возможность проанализировать их работу по целому ряду направлений и показателей, позволяет выявить положительные и отрицательные тенденции. В Кабардино-Балкарии определен порядок оценки и грантовой поддержки муниципалитетов за достигнутые показатели. К сожалению, в связи с отсутствием возможности долгое время грантовая поддержка муниципалитетов не осуществлялась. Эта тема возобновлена в 2019 году, и сейчас, с учетом динамики показателей за три года, определены муниципалитеты, которые добились высоких показателей. Это эффективный инструмент, который стимулирует к развитию. Грантовые средства пойдут на нужды муниципалитетов», - сказал Казбек Коков, добавив, что практика гранатового стимулирования муниципалитетов будет продолжена. Глава республики сообщил участникам совещания, что в бюджете республики на эти цели предусмотрено 15 миллионов рублей. Он также поручил дополнить критерии оценки деятельности муниципалитетов такими позициями, как уровень цифровизации, эффективность обратной связи с населением, которые существенно влияют на качество управления. При оценке эффективности работы Министерством экономического развития КБР согласно утвержденной методике учтены результаты по 41 показателю в различных сферах жизнедеятельности. Для обеспечения равных условий при подведении итогов муниципалитеты были разделены на три группы. В первую группу вошли городские округа Нальчик, Прохладный, Баксан, во вторую - Зольский, Чегемский, Черекский, Эльбрусский муниципальные районы, в третью - Урванский, Прохладненский, Баксанский, Лескенский, Майский и Терский муниципальные районы. В первой группе первое место занял городской округ Нальчик, второе – городской округ Баксан. Во второй группе первое место занял Чегемский муниципальный район, второе – Черекский муниципальный район. В третьей группе первое место занял Урванский муниципальный район, второе – Баксанский муниципальный район. Казбек Коков вручил дипломы главам администраций муниципальных районов и городских округов, занявших призовые места. Также были отмечены муниципалитеты, успешно участвовавшие в реализации программ развития сельского хозяйства и дорожного строительства как ключевых направлений экономического развития для всех субъектов местного самоуправления. За последние три года, включая текущий, в сельскохозяйственную отрасль было направлено более 7 миллиардов рублей из федерального и республиканского бюджетов. Общий размер субсидий, направленных на развитие дорог местного значения в 2021-2022 годах, превысил 2 миллиарда рублей. Лучшие результаты работы в сельскохозяйственной сфере показали Чегемский, Зольский и Баксанский муниципальные районы. В дорожном строительстве эффективность продемонстрировали городской округ Нальчик, Майский, Терский и Эльбрусский муниципальные районы. Глава республики подчеркнул, что главной задачей руководителей исполнительных органов местного самоуправления остается поддержка семей военнослужащих, участвующих в СВО. «Главы местных администраций провели огромную работу по поддержке семей наших мобилизованных. Не сомневаюсь, что продолжите эту работу на достойном уровне. Это задача номер один», - сказал Казбек Коков. Руководитель региона также отметил, что проведенный анализ эффективности работы муниципальных административных команд — это важный инструмент управления. «Руководители должны понимать, как оценивается их деятельность. В 2023 году предстоит улучшить систему управления регионом, результатом чего должно стать дальнейшее повышение качества жизни граждан нашей республики. С учетом всех сегодняшних вызовов и санкционного давления работа должна быть намного продуктивнее и результативнее», - подчеркнул руководитель республики в завершение. В мероприятии приняли участие Председатель Правительства КБР Алий Мусуков, его первые заместители Сергей Говоров и Муаед Кунижев, заместитель Марат Хубиев, министры, председатель Комитета по законодательству и вопросам местного самоуправления Парламента КБР Борис Мальбахов, председатель правления Ассоциации «Совет муниципальных образований КБР» Максим Панагов, советник Главы КБР Аминат Уянаева, руководители администраций муниципальных образований.