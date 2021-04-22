Муниципальный транспорт Нальчика снизил тарифы при оплате проезда банковской картой





Муниципальный транспорт Нальчика снизил тарифы при оплате проезда банковской картой. Это один из этапов внедрения электронной системы платежей, говорят в администрации столицы республики.

За кадром: Отмечу, что речь идет о троллейбусах и автобусах. Для пассажиров накануне появилась возможность немного снизить стоимость проезда в муниципальном транспорте. При оплате картой билет обойдется в 13 рублей, при внесении наличных – 15. В мэрии добавили, что новая система позволит обеспечить большую прозрачность собираемости платежей.