Муниципальный транспорт Нальчика снизил тарифы при оплате проезда банковской картой


Муниципальный транспорт Нальчика снизил тарифы при оплате проезда банковской картой. Это один из этапов внедрения электронной системы платежей, говорят в администрации столицы республики.
За кадром: Отмечу, что речь идет о троллейбусах и автобусах. Для пассажиров накануне появилась возможность немного снизить стоимость проезда в муниципальном транспорте. При оплате картой билет обойдется в 13 рублей, при внесении наличных – 15. В мэрии добавили, что новая система позволит обеспечить большую прозрачность собираемости платежей.

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