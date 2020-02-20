«Муниципальный час» в Доме Правительства

Глава республики Казбек Коков в рамках «муниципального часа» обсудил с главами местных администраций районов и городских округов итоги 2019 года, обозначил круг приоритетных направлений деятельности на предстоящий период. Отмечено, что по ряду показателей Кабардино-Балкария демонстрирует положительную динамику. В частности, наблюдается рост в экономике, сельском хозяйстве. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг составил почти 108% к уровню 18-го года, индекс промышленного производства – порядка 110%. Существенные сдвиги произошли в социальной сфере, во многом благодаря реализации нацпроектов: проведен ремонт действующих и строительство новых школ, дошкольных учреждений, объектов культуры, спорта, здравоохранения, их материально-техническое переоснащение. Кроме того, 357 семей за прошлый год улучшили жилищные условия, предоставлены земельные участки 239 многодетным родителям. 90 молодых семей получили свидетельства на социальную выплату по приобретению или строительству жилья, 10 сельским семьям оказана господдержка, из аварийного жилищного фонда переселена 81 семья. Вместе с тем, руководитель республики обозначил вопросы, требующие более оперативного реагирования и решения. В числе главных остается водоснабжение ряда сельских поселений. Казбек Коков указал на необходимость сохранения темпов проведения работ, поручил держать вопрос на постоянном контроле и оперативно реагировать на поступающие жалобы от жителей республики. Особое внимание глав администраций районов и городских округов обращено на необходимость повышения показателей роста собственной доходной базы муниципальных бюджетов, повышение эффективности расходования бюджетных средств, реализацию инвестпроектов, создание новых производств, активизацию действующих предприятий, внедрение новейших технологий, дальнейшее повышение эффективности использования земель сельхозназначения. В рамках повестки дня также обсужден вопрос подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной.